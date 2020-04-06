В Украине для сложных случаев госпитализации больных будут использовать аэромобильные бригады

В состав службы аэромедицинской эвакуации входит 8 воздушных суден.

В Украине для сложных случаев госпитализации больных будут использовать аэромобильные бригады
Виктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

В Украине для тяжелых случаев госпитализации больных будут задействовать аэромобильные бригады. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, говорится на странице Минздрава в Facebook.

Украине готова начать работу служба аэромедицинской эвакуации", - пояснили в сообщении.

В ее состав входят восемь воздушных суден (три их них принадлежат Государственной службе чрезвычайных ситуаций и пять - Национальной гвардии Украины).

Они будут задействованы в сложных случаях для госпитализации больных в учреждения здравоохранения и проведения реанимационных мероприятий.

Напомним, что также в Минздраве сообщили и том, что украинским меценатам удалось за 5 дней собрать 5 млн гривен для лечения медиков, заболевших коронавирусной болезнью.

Для получения помощи нужно оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медработника и диагноз.

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