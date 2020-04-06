Нардеп Качура назвал число заболевших коронавирусом парламентариев

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде, по состоянию на 6 апреля, подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди парламентариев. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

По его словам, это Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа") - вылечился, Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная) и Сергей Шахов ("Довира") - вылечился.

"Также установлено, что со Скороход контактировали Лерос Г.Б. ("Слуга Народа"), Васильковский И.И. ("Слуга Народа"), Вятрович В.М. (" ЕС "), Южанина Н.П. (" ЕС "), Санченко А.В. ("Слуга Народа"), Чийгоз А.З. (" ЕС "), Саладуха О.В. ("Слуга Народа")", - добавил Качура.

Напомним, что первым депутатом, у которого диагностировали коронавирус, стал Сергей Шахов. 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже обнаружили у родственницы Шахова. 21 марта нардепа госпитализировали.

2 апреля Шахов сообщил, что выздоровел от COVID-19.

Также сообщалось об обнаружении коронавируса у Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. С подозрением на коронавирус были Александр Лукашев (ОПЗЖ) и Сергей Вельможный ("Доверие").

28 марта стало известно, что коронавирусом заболела исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход.