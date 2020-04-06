Зеленский поручил закупить необходимое для аптек количество масок через госструктуры

Сейчас Украина производит около 900 000 масок в сутки.

Зеленский поручил закупить необходимое для аптек количество масок через госструктуры
Фото: Думская

Президент Украины Владимир Зеленский поручил собрать данные о нуждах всех аптечных сетей в защитных масках и закупить необходимое количество через государственные структуры.

После начала тотального масочного режима средства индивидуальной защиты доступны в Интернете, но в аптеки они поступают медленнее и их быстро раскупают, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Украина сейчас производит почти 900 000 масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски до местных аптек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Владимир Зеленский сообщил, что уменьшение количества больных коронавирусом в Украине произошло благодаря карантинным мерам.

"Мы могли бы иметь значительно больше заболевших, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что в условиях карантина нельзя допустить закрытия больниц или их отделений.

"К нам поступает информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансеров. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", - сообщил он.

Напомним, что за минувшие сутки коронавирусная болезнь была обнаружена у 68 украинцев. За сутки умерли шесть человек, вылечились трое. Общее количество заболевших составило 1319 человек.



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