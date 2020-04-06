МВФ поставил новые условия предоставления Украине очередного транша

Для получения Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) необходимо не только принятие Радой в целом "антиколомойского закона” о невозможности возврата национализированных банков бывшим владельцам, но и сокращение бюджетных расходов (в первом чтении секвестр госбюджета был провален). Предварительно известно, что внеочередное заседание Верховной Рады (ВР) может состоятся на этой неделе. Тем временем в “банковский” законопроект уже подано больше 5000 тыс. правок, что может значительно затянуть процесс его принятия и повлиять, таким образом, на отношения с МВФ.

О позиции МВФ KV стало известно из сообщения информагентства “Укринформ” со ссылкой на постпреда МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

Представитель фонда отметил, что в МВФ рады тому, что закон №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" прошел первое чтение в украинском парламенте и ожидают его окончательного принятия.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19”, – говорится в заявлении.

Также представитель фонда призвал украинские власти не прекращать сотрудничество со Всемирным банком для эффективного внедрения рынка земли в стране.

Напомним, что ранее шла речь о том, что для соглашения с МВФ о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 млрд долларов необходимо принятие закона ”о рынке земли” и закона, касающегося банковской сферы. Теперь к условиям добавилась необходимость сокращения бюджетных расходов.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в конце марта с.г. заявлял , что Украина может получить первый транш кредита от МВФ в размере $4 млрд сразу же после принятия закона о банках.

Также появилась информация, согласно которой МВФ может увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд в случае принятия Радой “антиколомойского” закона. Соглашение с МВФ откроет также возможность получения еще $1 млрд от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евросоюза .

Как информировала KV , Рада на внеочередном пленарном заседании 30 марта 2020 года не смогла принять изменения в госбюджет-2020, разработанные правительством в условиях борьбы с коронавирусной болезнью. Для противоэпидемических мер Кабмин предложил за счет сокращения расходов на второстепенные статьи создать специальный бюджетный фонд. Но голосов в Раде не хватило. Законопроект біл отправлен в бюджетный комитет для доработки на повторное первое чтение.

Но в тот же день в присутствии президента Владимира Зеленского ВР приняла за основу т.н. “антиколомойский закон” о банках. На сегодняшний день в этот законопроект уже внесено более 5000 поправок, что может существенно затянуть его рассмотрение.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия тем временем анонсировал проведение внеочередного пленарного заседания ВР на єтой неделе – 8 или 9 апреля. "Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", – сказал Арахамия.

В президентской фракции рассматривают три сценария развития ситуации относительно “банковского закона”:

- договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали (что маловероятно);

- внести в Раду только те правки, которые одобрены комитетом;

- полностью голосовать за все правки и проводить заседания, в частности, ночью.