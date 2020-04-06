МВФ поставил новые условия предоставления Украине очередного транша
Для получения Украиной транша Международного валютного фонда (МВФ) необходимо не только принятие Радой в целом "антиколомойского закона” о невозможности возврата национализированных банков бывшим владельцам, но и сокращение бюджетных расходов (в первом чтении секвестр госбюджета был провален). Предварительно известно, что внеочередное заседание Верховной Рады (ВР) может состоятся на этой неделе. Тем временем в “банковский” законопроект уже подано больше 5000 тыс. правок, что может значительно затянуть процесс его принятия и повлиять, таким образом, на отношения с МВФ.
О позиции МВФ
Представитель фонда отметил, что в МВФ рады тому, что закон
"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательное принятие. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19”, – говорится в заявлении.
Также представитель фонда призвал украинские власти не прекращать сотрудничество со Всемирным банком для эффективного внедрения рынка земли в стране.
Напомним, что ранее шла речь о том, что для
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в конце марта с.г.
Также появилась информация, согласно которой МВФ может
Как информировала
Но в тот же день в присутствии президента Владимира Зеленского ВР приняла за основу т.н. “антиколомойский закон” о банках. На сегодняшний день в этот законопроект уже внесено более 5000 поправок, что может существенно затянуть его рассмотрение.
Глава парламентской фракции "Слуга народа"
В президентской фракции рассматривают три сценария развития ситуации относительно “банковского закона”:
- договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали (что маловероятно);
- внести в Раду только те правки, которые одобрены комитетом;
- полностью голосовать за все правки и проводить заседания, в частности, ночью.
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