С завтрашнего дня, 7 апреля, границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска

С завтрашнего дня, 7 апреля, границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска

С 7 апреля будет прекращено пешеходное сообщение в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Границу можно будет пересечь только автотранспортом всего лишь в 19 пунктах пропуска. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства внутренних дел Украины на странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины №288-р “О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения”.

Согласно сообщению, с 00:00 часов 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска будет временно прекращено пешеходное сообщение.

Отмечается, что с учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно будет пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

“В связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет”, – сказано в сообщении.

Напомним, с понедельника, 6 апреля, в Украине вступают в силу новые ужесточенные требования карантина в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим накануне украинское правительство решило ответить на наиболее часто возникающие вопросы у украинцев по поводу новых ужесточившихся требований карантина. Среди прочего, теперь в публичных местах нельзя появляться без маски или респиратора. В то же время посещение парков и скверов полностью под запретом. Выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность, тоже нельзя. Штрафы за нарушение карантина внушительные – от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен.

Отметим, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Фото: пресс-служба МВД.


Игорь Бровко, КиевВласть

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