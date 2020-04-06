Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)

Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)

С 5 апреля и до окончания карантинных мероприятий трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацгвардии Украины (НГУ). 

“На трех специальных водометных автомобилях, в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения, гвардейцы проводят дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы”, – говорится в сообщении.

По словам начальника службы радиационной химической и биологической защиты Северного Киевского территориального управления НГУ Андрея Боровых, опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, показал, что проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями. 

По словам эпидемиолога медслужбы Леси Куприенко, специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Но одновременно он способен обезвредить патогенные микроорганизмы. Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

Напомним, что столичные спасатели продезинфицировали подъезд одной из 16-этажек по ул. Симиренко в Святошинском районе столицы после того, как у одного из жильцов была обнаружена коронавирусная инфекция.

Также KV сообщала, что в Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 на дому. Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусом, если это считает необходимым врач, который наблюдает за состоянием пациента.

Фото: пресс-служба НГУ

Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)

Ольга Марийко, КиевВласть

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