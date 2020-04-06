Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)

С 5 апреля и до окончания карантинных мероприятий трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Нацгвардии Украины (НГУ).

“На трех специальных водометных автомобилях, в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения, гвардейцы проводят дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы”, – говорится в сообщении.

По словам начальника службы радиационной химической и биологической защиты Северного Киевского территориального управления НГУ Андрея Боровых, опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, показал, что проведение дезинфекции улиц является эффективным методом в борьбе с вирусными инфекциями.

По словам эпидемиолога медслужбы Леси Куприенко, специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Но одновременно он способен обезвредить патогенные микроорганизмы. Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

Напомним, что столичные спасатели продезинфицировали подъезд одной из 16-этажек по ул. Симиренко в Святошинском районе столицы после того, как у одного из жильцов была обнаружена коронавирусная инфекция.

Также KV сообщала, что в Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 на дому. Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусом, если это считает необходимым врач, который наблюдает за состоянием пациента.

Фото: пресс-служба НГУ