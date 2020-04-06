Экс-глава МИД Австрии, на свадьбе которой гулял Путин, заявила в полицию на своего мужа
После вмешательства полиции ее мужу теперь запрещено к ней приближаться.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль подала заявление в полицию на своего мужа, который во время ссры дал ей две пощечины.
Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung.
Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина влепил жене две пощечины. По приезду полиции Майлингер пояснил, что не собирался бить жену, а просто хотел ее успокоить. Однако, теперь ему запретли приближаться к жене.
"Связанная с коронавируса кризис приводит к увеличению насилия, пострадала и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. После вмешательства полиции ее мужу теперь запрещено приближаться к ней", - говорится в сообщении.
Карин вместе с мужем Вольфгангом Майлингером живут на ферме в южной части Нижней Австрии.
Напомним, в августе 2018 года Карин Кнайссль пригласила на свою свадьбу президента РФ Владимира Путина, который приехал вместе с государственным Кубанским казачим хором. Тогда в Австрии разгорелся скандал, а член Европарламента от Австрии, депутат из фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" Мишель Реймон попросил Кнайссль уйти в отставку.
А австрийский политолог Герхард Манготт заявил, что визит роSSийского президента “наносит ущерб” Австрии.