За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки роSSийско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С помощью дежурных огневых средств украинские защитники принимали необходимые меры воздействия на оккупационные войска для прекращения обстрелов", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов: после полуночи боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстреляли украинские позиции у Каменки; утром НВФ выпустили четыре мины 120-го калибра по опорному пункту одного из подразделений ООС вблизи Гнутово, а во второй половине дня дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по окрестностям Авдеевки; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение дня трижды были обстреляны позиции у Старогнатовки; против защитников Водяного НВФ применили станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; также из пулеметов крупного калибра боевики обстреляли украинские позиции вблизи Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из миномета калибра 82-мм утром обстреляли позиции ООС вблизи Хутора Вольного, а из автоматических станковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия - позиции возле Крымского.

"За прошедшие сутки наши военнослужащие давали решительный ответ на все огневые провокации противника, каждый раз заставляя врага вернуться к соблюдению режима "тишины", - отметили в штабе.

5 апреля, по данным разведки, подразделения ООС вели оборонительные действия, нанесли ранения шестерым боевикам, уничтожили два грузовика роSSийского производства "КамАЗ" и "Урал", а также один беспилотный летательный аппарат "Застава", изготовленный Уральским заводом гражданской авиации.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали.

В штабе также добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ООС не зафиксировано.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, роSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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