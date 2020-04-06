Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах

Правительство уточнило информация.

Кабмин обнародовал номера горячих линий по вопросам COVID-19 в регионах
Фото: Макс Требухов

В каждой области действуют номера горячих линий, куда можно обратиться по вопросам по карантина, помощи пожилым людям во время карантина, алгоритма выявления и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

На сайте правительства обнародованы номера горячих линий по регионах.

Ранее сообщалось, что за сутки количество случаев COVID-19 в Украине выросло на 156 до 1251. Из них - 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

Коронавирус обнаружен во всех областях Украины. Данные с временно оккупированных Россией территорий отсутствуют.

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