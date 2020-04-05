Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом

Перечень из 240 медучреждений, которые Минздрав выбрал для размещения пациентов с коронавирусом, будет пересмотрен. Об этом на брифинге 5 апреля сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В штабе было сформировано четыре группы, в которые входят представители Минздрава, Национальной службы здоровья, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И с сегодняшнего дня эти группы поехали в области проверять правильность определения учреждений, которые будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью", - сообщил главный санврач.

Кроме того спецбригады будут предоставлять практические рекомендации по обустройству учреждений и запуску санитарной сортировки пациентов.

Напомним, 29 марта Минздрав обнародовал перечень из 240 медицинских учреждений, в которых будут размещать инфицированных коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест.

Однако выяснилось, что не все больницы из этого перечня готовы принимать людей с COVID-19.

Жители Монастыриска, где находится очаг распространения коронавируса в Тернопольской области, пожаловались на плохое материально-техническое обеспечение местной больницы и призвали Зеленского вмешаться в ситуацию. Большая часть больных в этом районе - медики.

Ранее сообщалось, что клиника Института эпидемиологии в Киеве не готова к пациентам с COVID-19, ее собираются перепрофилировать под прием больных с коронавирусом.

3 апреля Зеленский заверил, что власть старается оперативно решить проблемы медиков.