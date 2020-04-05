Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - Ляшко

Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - Ляшко
Фото: Lb.ua

Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, которые являются лидерами по количеству больных и летальных случаев. Об этом 5 апреля сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек [с коронавирусом], Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания - 7 дней, США - за 8 дней, Украина - более 9 дней", - рассказал Ляшко.

Из 32 летальных случаев - четыре произошло за последние сутки. Всего в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 1251 человека.

Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Наибольшее количество новых случаев за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 31, в Тернопольской области - 25 случаев и в Кировоградской области - 18 случаев.

По общему количеству больных продолжает лидировать столица, Черновицкая и Тернопольская области.

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