Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"

Информацию о назначении подтвердили источники в Минэнергетики и компании ДТЭК.

Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, -
Игорь Маслов
Фото: https://most-dnepr.info

Игорь Маслов, который долгое время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на источники в Министерстве энергетики и ДТЭК.

"В пятницу [3 апреля] Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра участвовал в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина [и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины]", - рассказал источник в министерстве.

Информацию о назначении Маслова также подтвердили источники в компании ДТЭК. Однако официально в ДТЭК не ответили, отметив, что он не работает в компании с февраля 2019 года.

С самым Масловым журналистам связаться не удалось.

В Кабмине пообещали прокомментировать назначение позже.

По данным журналистов, Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга Рината Ахметова, начиная с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест" (сейчас "ДТЭК Высоковольтные сети"), затем с 2005 по 2007 - в корпорации ДТЭК.

С 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО "ДТЭК", в 2017-2019 годах - руководителем офиса по стратегическим проектов "ДТЭК Энерго", в 2014-2019 годах - исполнял обязанности генерального директора ОАО " ДТЭК Крымэнерго ". Также Маслов работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь", "Киевэнерго".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария ТерезаОт COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 мартаСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 марта
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 30 мартаСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 30 марта
В Одессе произошла потасовка из-за портрета Сталина на авто, полиция открыла делоВ Одессе произошла потасовка из-за портрета Сталина на авто, полиция открыла дело
Хомчак остался главнокомандующим ВСУ, а Генштаб возглавил его первый заместитель КорнийчукХомчак остался главнокомандующим ВСУ, а Генштаб возглавил его первый заместитель Корнийчук
Временным и.о. министра образования и науки стала Любомира МандзийВременным и.о. министра образования и науки стала Любомира Мандзий
Нардеп от “Слуги народа” считает, что премьера Шмыгаля стоит наделить полномочиями премьера Кучмы образца 1992-1993 годов (видео)Нардеп от “Слуги народа” считает, что премьера Шмыгаля стоит наделить полномочиями премьера Кучмы образца 1992-1993 годов (видео)
На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина (документ)На Киву написали заявление в ГБР за прославление Сталина (документ)
И. о. директора ГБР стал Александр СоколовИ. о. директора ГБР стал Александр Соколов
Топ-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономикиТоп-менеджер Ukrlandfarming назначен министром экономики
В ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусаВ ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости