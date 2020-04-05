В ВСУ обнаружили третий случай коронавируса

Заболел еще один военнослужащий Киевского гарнизона.

В ВСУ обнаружили третий случай коронавируса
Фото: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины обнаружили третий случай коронавируса. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ вечером 4 апреля.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них возьмут пробы для теста на COVID-19.

Отмечается, что на изоляции из-за подозрения на коронавирус находятся 114 военных.

О первом случае коронавируса в Киевском гарнизоне сообщили 2 апреля. Больной находился на самоизоляции с 23 марта.

Ранее COVID-19 диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя. Состояние здоровья оценивали как удовлетворительное. 10 человек, которые контактировали с больной, сейчас на самоизоляции.

Наопмним, перед отправкой в зону ООС военные будут проходить двухнедельный карантин.

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