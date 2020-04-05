Жительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на Донбассе

Жительница прифронтового поселка Верхнеторецкое в субботу получила ранение из-за обстрела со стороны боевиков оккупационных сил.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Обстрел, в результате которого пострадала мирная жительница, произошел около 17:00. Женщина находилась на огороде, когда боевики открыли стрельбу по жилым домам из гранатометов. Одна из гранат разорвалась возле женщины, в результате чего она получила осколочное ранение в ногу.

Ее доставили в городскую больницу Торецка.

Украинские военные с начала дня не понесли потерь, несмотря на то, что боевики семь раз обстреливали их позиции, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Напомним, что в пятницу, 3 апреля, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы и ствольную артиллерию. Потерь среди украинских военных не было.

2 апреля произошло 11 обстрелов, тоже без потерь.