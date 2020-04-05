Жительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на Донбассе

Женщину госпитализировали в Торецке.

Жительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на Донбассе
Фото: facebook.com/ato.news

Жительница прифронтового поселка Верхнеторецкое в субботу получила ранение из-за обстрела со стороны боевиков оккупационных сил.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Обстрел, в результате которого пострадала мирная жительница, произошел около 17:00. Женщина находилась на огороде, когда боевики открыли стрельбу по жилым домам из гранатометов. Одна из гранат разорвалась возле женщины, в результате чего она получила осколочное ранение в ногу.

Ее доставили в городскую больницу Торецка.

Украинские военные с начала дня не понесли потерь, несмотря на то, что боевики семь раз обстреливали их позиции, в том числе с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Напомним, что в пятницу, 3 апреля, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы и ствольную артиллерию. Потерь среди украинских военных не было.

2 апреля произошло 11 обстрелов, тоже без потерь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
От COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария ТерезаОт COVID-19 скончалась испанская принцесса Мария Тереза
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Блок рекламы


Похожие новости
На Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого домаНа Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого дома
Руководство полиции Одессы начало расследование из-за фото сотрудников с убитым краснокнижным беркутомРуководство полиции Одессы начало расследование из-за фото сотрудников с убитым краснокнижным беркутом
Суд отложил пересмотр апелляции в деле Альперина из-за прокурора, который контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУСуд отложил пересмотр апелляции в деле Альперина из-за прокурора, который контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ
Уманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДСУманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДС
За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военныхЗа сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных
С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 мартаСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 31 марта
В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военныхВ Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных
Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела из-за участия в совещании против пандемии коронавирусаТруханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела из-за участия в совещании против пандемии коронавируса
Стало известно имя военного, погибшего на Донбассе 30 мартаСтало известно имя военного, погибшего на Донбассе 30 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости