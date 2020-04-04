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2020-04-04
"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"
Проект передан на рассмотрение руководству Рады.
Сергей Кузьминых
Фото: censor.net.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 апреля.
Кузьминых предлагает упростить законодательство и усовершенствовать действующие нормы "с целью избежания наказания виновными лицами и разгрузки судебных органов".
Отмечается, что проект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Сергей Кузьминых избран народным депутатом 9 созыва по 67 мажоритарному округу Житомирской области. Входит в комитет по вопросам здоровья нации.
Ранее сообщалось, что из-за распространения COVID-19 в тюрьмах США и Франции начали выпускать заключенных.