"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"

Проект передан на рассмотрение руководству Рады.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Кузьминых предложил внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады 3 апреля.

Кузьминых предлагает упростить законодательство и усовершенствовать действующие нормы "с целью избежания наказания виновными лицами и разгрузки судебных органов".

Отмечается, что проект передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Сергей Кузьминых избран народным депутатом 9 созыва по 67 мажоритарному округу Житомирской области. Входит в комитет по вопросам здоровья нации.