Порошенко: перед депутатами стоит выбор - или "банковский" закон, или дефолт и обнищание Украины

Если деньги даст МВФ, средства выделит и ЕС, ЕБРР и Всемирный и Европейский инвестиционный банк, напомнил экс-президент.

Порошенко: перед депутатами стоит выбор - или "банковский" закон, или дефолт и обнищание Украины

Голосование во втором чтении за так называемый «банковский» закон, который является обязательным условием для получения Украиной международной финансовой помощи, может стать водоразделом в судьбе государства. Или депутаты поддержат экономическое спасение Украины, или выберут и быстрое наступление страны-агрессора. Об этом в эфире «Свободы Слова Савика Шустера» заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Есть кардинально разные результаты, которых ожидают те или иные участники этих событий. Первый - четко отметил в своем интервью «Нью-Йорк Таймс» Коломойский - бывший владелец банка. Он сказал: «С Западом надо заканчивать, надо объявлять дефолт и идти в РоSSию просить деньги», - напомнил Порошенко.

«Стоит абсолютно четкий выбор. Или дефолт и разрушение государства. Это не просто ужасные социальные результаты. Это не просто обнищание людей. Это не просто остановка украинской экономики. Это не просто разрушение всех социальных программ государства, потому что Украине никто денег не даст», - предостерег Порошенко.

«А есть другой вариант: когда мы получим кредит от Международного валютного фонда. Если дает МВФ - нам дает от 500 млн до миллиарда макрофинансовой помощи Европейский Союз, дает миллиард долларов Всемирный банк, дает Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Формируется пакет, который помогает украинской экономике, как кислород, выжить в эти времена»,- сравнил Петр Порошенко.

«Поэтому каждый, кто будет голосовать за второе чтение, должен выбрать. Или мы за Украину, или за то, чтобы деньги, которые нам предоставят международные финансовые организации, затем в результате сделок заберет себе через решение украинского суда Коломойский. Дураков нет. Никто на этих условиях деньги Украине не даст. И налогоплательщики не должны сегодня платить за подобные прихоти», - отметил Петр Порошенко.

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