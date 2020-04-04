Руководство страны призвали не урезать расходы на сооружение мемориала Героев Небесной сотни

Национальный музей Революции Достоинства призвал президента и руководство страны не лишать финансирования сооружение мемориала Героев Небесной сотни. Об этом говорится в открытом обращении, которое подписали более сотни ученых, историков, общественных активистов и деятелей культуры.

"Полное прекращение финансирования этих государственнических проектов, даже временное, нивелирует уже вложенные государством и обществом масштабные человеческие и финансовые ресурсы. Это вместо экономии средств в перспективе приведет к безвозвратной их потери", - говорится в обращении.

Подписанты также просят продлить на следующие четыре года распоряжение Кабмина "Об утверждении плана мероприятий по чествованию подвига участников революции Достоинства и увековечению памяти Героев Небесной Сотни на период до 2020 года".

Подписать электронное обращение призывают всех желающих.

Напомним, что аллея Героев Небесной Сотни в Киеве подлежит реконструкции под мемориальный комплекс памяти погибших на Майдане в 2014 году. Зимой 2019 года там начали подготовительные работы для начала строительство, а в мае начали разбирать брусчатку.

Это было сделано без согласования с Департаментом спецрасследований Генпрокуратуры, который еще не завершил все необходимые следственные эксперименты.

Мемориальный комплекс Геров Небесной сотни будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.

Напомним, ранее адвокаты семей Героев Небесной сотни призвали власть не допустить развала расследований дел Майдана.