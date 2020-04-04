20 украинских врачей отправились в Италию на две недели

После возвращения их поместят на обсервацию или дома, или в больнице.

20 украинских врачей отправились в Италию на две недели
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Украина отправила в Италию 20 врачей, которые в течение двух недель будут помогать бороться с коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу.

"Я благодарю всех, кто вызвался и поехал оказать медицинскую помощь и перенять опыт оказания медицинской помощи. Это наших 20 врачей, которые поехали на 14 дней в Италию помочь итальянским врачам", - сказал Ляшко.

Он пояснил, если ситуация в Украине будет стабильной, и не возникнет крайней необходимости привлекать медицинских работников к помощи, то их после возвращения отправят на обсервацию.

"В то же время, если потребуется помощь, те силы и средства, которые будут у этой бригады, то есть возможность сразу бросить их на передовую в учреждения здравоохранения, где обсервация будет осуществляться непосредственно в больнице", - сказал Ляшко.

Он добавил, что в Украине уже используют практику, когда медицинские работники проживают в учреждениях, где оказывают помощь. Ляшко отметил, что в больницах организованы места для отдыха врачей, они также обеспечены питанием для своих работников.

Напомним, накануне Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Сообщалось, что оплату и защиту врачам обеспечит Украина, а итальянская сторона - проживание и питание.

Италия находится на первом месте по числу жертв коронавируса. От COVID-19 в стране умерли почти 15 тыс. человек, количество подтвержденных случаев инфицирования превышает 120 тыс.

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