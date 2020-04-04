The New York Times опубликовал карту с роSSийским Крымом в статье о пандемии COVID-19

Посольство Украины призвало издание исправить ошибку.

Посольство Украины в США обратилось к американской газете The New York Times с призывом исправить карту мира, в которой аннексированный Крым был отмечен как роSSийская территория. Об этом указано в заявлении посольства в Twitter.

Отмечается, что издание опубликовало карту-инфографику в статье о пандемии COVID-19. Крым был отмечен тем же цветом, что и РоSSия.

"New York Times сделало неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль совершает в оккупированном Крыму? Если нет - исправьте карту", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, The New York Times уже не первый раз публикует карту Украины без Крыма. Ранее ошибка была допущена в статье об украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Позже изображение было исправлено.



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