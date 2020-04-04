Оккупанты накрыли минометным огнем позиции ООС у Павлополя, выпустили 43 мины

В пятницу, 3 апреля, боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Об этом сообщили в штабе ООС.

Противник выпустил 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя.

Опорные пункты вблизи Авдеевки обстреляли из миномета 82 мм, выпустив восемь мин.

Вблизи Красногоровки оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по окрестностям Каменки и Новотроицкого, а в районе Опытного дважды применил крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Новотошковского оккупанты выпустили 20 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 26 мин калибра 120 мм.

Для обстрела наших позиций в районе села Орехово роSSийские вооруженные формирования применили минометы калибров 120 мм - шесть мин, 82 мм - пять мин и станковые противотанковые гранатометы - пять выстрелов. По опорным пунктам у Новозвановки боевики выпустили 10 мин 82-го калибра.

Из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли защитников Луганского, что в Донецкой области.

В штабе также отметили, что наши военнослужащие ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима "тишины". Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Напомним, за 2 апреля вооруженные формирования РоSSии 11 раз обстреливали позиции Операции Объединенных силна Донбассе, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.