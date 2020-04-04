?САП завершила расследование по делу бывшего замглавы МинВОТ Грымчака

Подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления.

Специализированная антиконституционная прокуратура завершила расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве ко взяточничеству.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено", - сообщили в НАБУ.

Действия обоих подозреваемых (Грымчака и его давнего товарища Игоря Овдиенко, - ред.) были квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса.

3 апреля подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, Грымчак и Овдиенко были задержаны 14 августа прошлого года при получении $480 тысяч взятки. Тогда же Генпрокурор сообщал, что Грымчака подозревают в завладении более $1 млн.

Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Позже ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца, а 24 декабря - втрое уменьшил залог, но оставил его под стражей.