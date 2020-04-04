САП завершила расследование по делу бывшего замглавы МинВОТ Грымчака

Подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления.

?САП завершила расследование по делу бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Юрий Грымчак
Фото: Радио Свобода

Специализированная антиконституционная прокуратура завершила расследование по делу бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве ко взяточничеству.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"Расследование фактов мошенничества и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощником" завершено", - сообщили в НАБУ.

Действия обоих подозреваемых (Грымчака и его давнего товарища Игоря Овдиенко, - ред.) были квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса.

3 апреля подозреваемым открыли материалы дела для ознакомления. Далее обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, Грымчак и Овдиенко были задержаны 14 августа прошлого года при получении $480 тысяч взятки. Тогда же Генпрокурор сообщал, что Грымчака подозревают в завладении более $1 млн.

Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Позже ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца, а 24 декабря - втрое уменьшил залог, но оставил его под стражей.

23 января 2020 года Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО, а 30 января суд отпустил его из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

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