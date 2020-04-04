Депутат Горбенко вылечился от коронавируса

Нардепа лечили, в частности, с помощью гидроксихлорина.

Депутат Горбенко вылечился от коронавируса
Руслан Горбенко
Фото: facebook.com/ruslan.gorbenko

Депутат Верховной Рады Руслан Горбенко ("Слуга народа") вылечился от коронавирусной инфекции.

"Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выпишут домой. При поступлении состояние было тяжелым", - сообщил нардеп в соцсети "Фейсбук".

Депутат рассказал, что его лечили, в частности, при помощи препарата с действующим веществом гидроксихлорин.

Министр здравоохранения Максим Степанов утром 3 апреля сообщил, что в регионы отправили более 2 тысяч упаковок этого лекарства, еще 750 остались в Киеве.

Напомним, Верховная Рада разрешила применять для лечения от коронавирусной болезни COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

2 апреля Минздрав внедрил единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

О том, что Горбенко болен коронавирусной инфекцией и госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве, стало известно 23 марта.

Тогда парламентарий подчеркнул, что не контактировал ни с нардепом Сергеем Шаховым ("Доверие"), ни с нардепом Александром Лукашевым (ОПЗЖ), у которых тоже подтвердили или подозревают коронавирус.

Горбенко рассказал, что 17 марта был на заседании Верховной Рады, но в маске. Уже 18 марта у него поднялась температура, 19 марта появился кашель.

21 марта он приехал в больницу, где у него обнаружили воспаление левого легкого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
В Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли ГессенВ Германии найден мертвым министр финансов федеральной земли Гессен
Мошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в ГослесагентствеМошенник выманил у экс-директора лесхоза 100 тысяч долларов за “трудоустройство” на высокую должность в Гослесагентстве
Блок рекламы


Похожие новости
Депутаты "Европейской солидарности" заявляют о несоответствии закона о борьбе с коронавирусом тому, который голосовался в РадеДепутаты "Европейской солидарности" заявляют о несоответствии закона о борьбе с коронавирусом тому, который голосовался в Раде
Лукашенко считает, что с помощью коронавируса глобальные игроки "хотят переделить мир без войны"Лукашенко считает, что с помощью коронавируса глобальные игроки "хотят переделить мир без войны"
Нардеп Лерос утверждает, что не лоббировал депутата Киевсовета Сагайдака в замминистры инфраструктурыНардеп Лерос утверждает, что не лоббировал депутата Киевсовета Сагайдака в замминистры инфраструктуры
Министр иностранных дел Польши обвинил РоSSию в использовании пандемии коронавируса для дезинформацииМинистр иностранных дел Польши обвинил РоSSию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации
Нардеп Шахов вылечился от коронавирусной болезниНардеп Шахов вылечился от коронавирусной болезни
Депутаты юридически заблокировали подписание закона о рынке землиДепутаты юридически заблокировали подписание закона о рынке земли
Чубаров сообщил о переносе "Марша на Крым" в связи с пандемией коронавирусаЧубаров сообщил о переносе "Марша на Крым" в связи с пандемией коронавируса
Труханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела из-за участия в совещании против пандемии коронавирусаТруханов попросил ВАКС отложить рассмотрение его дела из-за участия в совещании против пандемии коронавируса
На Закарпатье СБУ задержала банду рекетиров во главе с депутатом райсоветаНа Закарпатье СБУ задержала банду рекетиров во главе с депутатом райсовета
На депутата Лероса завели два уголовных делаНа депутата Лероса завели два уголовных дела
Последние новости
Подгружаем последние новости