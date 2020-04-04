На Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого дома

Наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной 35 лет назад.

На Яворовском полигоне приостановили стрельбы из ЗРК из-за падения снаряда во двор жилого дома
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Причиной падения зенитной ракеты во двор частной усадьбы во Львовской области 2 апреля стала изношенность и неисправность боеприпаса.

Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет (ЗРК). Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - цитирует Андрея Тарана пресс-служба Минобороны.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что, по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракета была проверена и признана пригодной для использования. Но сказалась устарелость бортовой аппаратуры.

"Мною принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - отметил глава Минобороны.

Накануне сообщалось, что в Яворовском районе Львовской области 2 апреля во двор жилого дома упал снаряд, но не взорвался.

Отметим, что в 30 км к северо-западу от Львова расположен Яворовский военный полигон. Официальное название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

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