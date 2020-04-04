Порошенко передал Минздзраву протоколы китайских экспертов по борьбе с коронавирусом

Рекомендации были разработаны на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.

Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предотвращению, контроля, диагностики и лечения короновируса COVID 19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.

Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

Отмечается, что документы были получены в рамках межпартийной сотрудничества с китайскими партнерами.

"Всесторонний обмен информацией и данными - прежде всего о темпах распространения болезни, ее особенности, а также наработанные протоколы лечения и реабилитации после COVID-19 с привлечением лучших международных практик, - является критически важным", - убежден Порошенко.

Он выразил глубокую благодарность дружной китайской стороне за внимание и помощь Украине.

Напомним, ранее в киевскую больницу скорой помощи доставили еще восемь отремонтированных Фондом Порошенко аппаратов ИВЛ.