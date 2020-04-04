Депутаты "Европейской солидарности" заявляют о несоответствии закона о борьбе с коронавирусом тому, который голосовался в Раде

Они направили обращение в Офис генпрокурора и ГБР.

Депутаты "Европейской солидарности" заявляют о несоответствии закона о борьбе с коронавирусом тому, который голосовался в Раде
Фото: eurosolidarity.org

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» отправили депутатское обращение в Офис Генерального прокурора и в ГБР с требованием начать расследование в отношении несоответствия текста закона о борьбе с коронавирусом тому, который голосовался во время пленарного заседания.

«Власть сфальсифицировала закон о борьбе с коронавирусом. В понедельник на внеочередном заседании Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)». Среди прочего, закон должен был поддержать граждан в период карантина, в частности арендаторов и освободить их от платы за пользование имуществом (но оставить уплату коммуналки и других платежей)», - написал на своей странице в сети Facebook Николай Княжицкий.

«В исходном тексте закона было написано: «Наниматель освобождается от платы за пользование имуществом». Однако после обнародования документа данная норма отражена в совершенно другой редакции, а именно: «Наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом. Получается, что эта норма никак не защищает арендатора и не улучшает его положение. Подчеркиваю, что депутаты за такое не голосовали» - добавил народный депутат.

Политик подчеркнул, что такие действия являются нарушением закона со стороны власти.

«И это значит, что уже после голосования, при подготовке законопроекта на подпись Разумкова и Зеленскому, кто-то в Верховной Раде или в Офисе Президента цинично заменил его. Очень надеюсь, что высшее руководство государства об этом не знало и заведомо не нарушало закон», - отметил Княжицкий.

Обращение подписали Николай Княжицкий, Ирина Фриз, Николай Величкович, Михаил Бондарь, Мария Ионова, София Федина и Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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