Зеленский: власть старается оперативно решить проблемы медиков

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть старается максимально оперативно решать проблемы медиков, которые жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты и оборудования.

"Все вижу, слышу, пытаюсь максимально быстро решать ваши проблемы", - сказал Зеленский во время очередного видеообращения в пятницу, обращаясь к сотрудникам медицинских учреждений.

В частности, президент ответил на обращение врачей и медсестер из города Монастыриска в Тернопольской области, которые несколько дней назад заявили о вранье чиновников и попросили о помощи.

"Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ, местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на Prozorro. Сотрудники обеспечены защитными костюмами и респираторами на ближайшие дни. Идет работа по полному обеспечению их всем необходимым", - сказал президент.

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Зеленский также ответил врачам скорой помощи города Дубно в Ровенской области, пожаловавшихся на нехватку средств индивидуальной защиты.

"Из Киева мы отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок, но ДОЗ Ровенщины, распределяя средства индивидуальной защиты, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был решен, переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал президент.

Он заверил, что в дальнейшем контролировать распределение средств индивидуальной защиты будут сотрудники СБУ . "Удерживать, распределять между родственниками и друзьями или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал президент. СБУ также будет контролировать достоверность информации, которую передают руководители медучреждений в регионах.

Зеленский пообещал, что также будут решены проблемы в Одесском областном медицинском центре.

"Раньше это медицинское учреждение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было принято решение добавить это учреждение. Но сейчас на его базе не происходит прием пациентов с подозрением на #Covid-19# и лечение больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских сотрудников будет усилен", - сказал президент.

"Следует признать, что сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды издевательств над украинской медицинской системой все предыдущие годы. Поэтому ежедневно и круглосуточно мы работаем над тем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование", - сказал Зеленский.