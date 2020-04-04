Зеленский: власть старается оперативно решить проблемы медиков
"Все вижу, слышу, пытаюсь максимально быстро решать ваши проблемы".
Президент Владимир Зеленский заявил, что власть старается максимально оперативно решать проблемы медиков, которые жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты и оборудования.
"Все вижу, слышу, пытаюсь максимально быстро решать ваши проблемы", - сказал Зеленский во время очередного видеообращения в пятницу, обращаясь к сотрудникам медицинских учреждений.
В частности, президент ответил на обращение врачей и медсестер из города Монастыриска в Тернопольской области, которые несколько дней назад заявили о вранье чиновников и попросили о помощи.
"Сейчас в больнице есть четыре аппарата ИВЛ, местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на Prozorro. Сотрудники обеспечены защитными костюмами и респираторами на ближайшие дни. Идет работа по полному обеспечению их всем необходимым", - сказал президент.
"Селищна рада виділила, що могла, – 8 тисяч гривень". Як працюють медики в Монастириському районі
Зеленский также ответил врачам скорой помощи города Дубно в Ровенской области, пожаловавшихся на нехватку средств индивидуальной защиты.
"Из Киева мы отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок, но ДОЗ Ровенщины, распределяя средства индивидуальной защиты, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос был решен, переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал президент.
Он заверил, что в дальнейшем контролировать распределение средств индивидуальной защиты будут сотрудники СБУ. "Удерживать, распределять между родственниками и друзьями или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому", - сказал президент. СБУ также будет контролировать достоверность информации, которую передают руководители медучреждений в регионах.
Зеленский пообещал, что также будут решены проблемы в Одесском областном медицинском центре.
"Раньше это медицинское учреждение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было принято решение добавить это учреждение. Но сейчас на его базе не происходит прием пациентов с подозрением на #Covid-19# и лечение больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских сотрудников будет усилен", - сказал президент.
"Следует признать, что сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды издевательств над украинской медицинской системой все предыдущие годы. Поэтому ежедневно и круглосуточно мы работаем над тем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование", - сказал Зеленский.
Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине (не считая оккупированных Россией территорий) лабораторно подтверждены 942 случая COVID-19, в том числе 23 летальных. 19 человек выздоровели.