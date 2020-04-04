Боевики обстреляли территорию школы в Луганской области

Один из снарядов разорвался на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома.

Незаконные вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреляли территорию в непосредственной близости со школой и жилой сектор в поселке Новотошковское Луганской области.

Фото: lug.gp.gov.ua

Обстрел произошел 1 апреля. Один из снарядов разорвался в непосредственной близости к зданию школы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что обстрел осуществлен со стороны незаконных вооруженных формирований РФ с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 метров от пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Фото: lug.gp.gov.ua

Фото: lug.gp.gov.ua

Следователи начали и уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны. Также действия боевиков противоречат статье 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года, подчеркивают в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят следователи 3-го управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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