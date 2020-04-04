Маски "хенмейд" официально разрешены Кабмином

Защитные маски, сделанные собственноручно, теперь официально разрешены Кабинетом министров Украины. Соответствующие изменения были внесены Кабмином в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Согласно указанному документу, с 6 апреля и до конца срока карантина (до 24 апреля, — ред.) украинцам запрещено находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты. Это могут быть респиратор или защитная маска, в том числе — изготовленные самостоятельно.

В постановлении отмечается, что работа учреждений торговли возможна исключительно при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, а в помещении могу нтаходиться не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади.

Те же правила распространяются и на деятельность банков, финансовых учреждений, а также медицинской практики и ветеринарной практики.

Если вышеперечисленные правила будут соблюдены, разрешается также деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по продаже, предоставлению в аренду, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и осуществление проверки транспорта на предмет дорожной безопасности.

Напомним, ранее в МОЗ заявили, что медицинские маски не защищают от коронавируса, а респираторы и вообще могут быть опасными.