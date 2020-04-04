Лукашенко считает, что с помощью коронавируса глобальные игроки "хотят переделить мир без войны"

"У РоSSии есть нефть и газ, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок"

Лукашенко считает, что с помощью коронавируса глобальные игроки "хотят переделить мир без войны"
Александр Лукашенко
Фото: Белсат

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что глобальные игроки могут использовать мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, в своих целях - чтобы разделить мир.

Об этом сообщает "Белта".

"А не кажется ли тебе, что сильные мира сего без войны... Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.) это уже войной назвал... Через этот так называемый коронавирусный психоз, инфодемию в том числе, хотят переделить мир?" - задал он вопрос ведущему.

"Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть... И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил Лукашенко.

Говоря о тех, кого он имеед в виду под "крупными игроками", президент Беларуси назвал РоSSию, Китай и США.

"У РоSSии есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок... "Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса по всему миру, президент Лукашенко считает, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать "драконовские" меры.

При этом 1 апреля правительство Беларуси временно запретило вывозить из страны гречку, чеснок и репчатый лук.

31 марта в Беларуси зафиксировали первую смерть от коронавируса - скоончался 75-летний актер национального драмтеатра.

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