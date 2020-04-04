?Перед отправкой в зону ООС военные будут проходить двухнедельный карантин

Военнослужащие Вооруженных сил Украины перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин.

Об этом рассказал "Армия ФМ" начальник Управления правового обеспечения Генштаба ВСУ полковник Юрий Бобров.

"Те военные части, которые планируют выполнять задачи в районе ООС, пройдут обязательный двухнедельный карантин перед отбытием к месту выполнения задач. Военные должны максимально придерживаться постановлений Кабинета министров и указаний, рекомендаций врачей по мерам безопасности", - сказал он.

Напомним, в ВСУ первый случай заболевания коронавирусом диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя 2 апреля. Сейчас женщине оказывают необходимую медпомощь. Состояние ее здоровья оценивают как удовлетворительное. 10 человек, которые с ней контактировали, сейчас на самоизоляции.

В тот же день в ВСУ подтвердили второй случай заражения коронавирусом - у военнослужащего Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции.

Всего в рядах ВСУ сейчас на самоизоляции находятся 140 человек. Среди бойцов Операции Объединенных сил по состоянию на утро 2 апреля случаев коронавируса не выявлено. Военнослужащих начали массово тестировать на COVID-19 из-за распространения болезни на оккупированной территории Донбасса.