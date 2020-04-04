Кабмин предписал пенсионерам самоизолироваться и не выходить из дома

Лицам на самоизоляции в Украине запретили отходить дальше 2 км от дома.

Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров прописал в постановлении №211 о карантинных мерах условия самоизоляции.

В них говорится, что лицами, которым требуется самоизоляция, являются:

контактные лица больных с COVID-19 (кроме медиков);

лица с подозрением на инфицирование или легкие больные с COVID-19;

люди старше 60-лет (кроме задействованных в критической инфраструктуре).

Назначать обязательство по самоизоляции будут врачи.

В таком случае человек должен указать место самоизоляции и свой контактный телефон, а по желанию - краткие ведомости о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Эта информация будет внесена в единый государственный портал электронных услуг. В системе также должны указать, проживает ли человек один, есть ли кому позаботиться о нем в период самоизоляции.

За ложные ведомости и несоблюдение режима самоизоляции будет грозить штраф.

Лица, которым требуется самоизоляция, должны постоянно находиться в определенном ими месте и воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми проживают.

Если за человеком некому присмотреть, он может выходить в магазин, но не дальше 2 км от дома. Также разрешается выгуливать домашних животных. При этом нужно носить маску.

Контролировать соблюдение самоизоляции будут сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии, эпидемиологи.

За двойное нарушение режима самоизоляции (это не касается пенсионеров) можно отправиться на принудительную обсервацию.