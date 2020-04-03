Кабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации

На дорогах появятся контрольно-пропускные пункты.

Кабмин разрешил областям ограничивать въезд и выезд при ухудшении эпидситуации
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров разрешил областям ограничивать въезд и выезд в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Соответствующие изменения правительство внесло в постановление №211 о карантинных мерах.

Областным администрация и мэрии Киева приказано установить особый режим и организовать температурный скрининг на въездах и выездах из региона.

В случае ухудшения эпидемической ситуации они должны ограничить перемещение между областями.

Для этого на въездах/выездах будут созданы контрольно-пропускные пункты.

Напомним, что с 3 апреля запрет на въезд и выезд уже ввели в Черновицкой области с разрешения государственной комиссию ТЭБ и ЧС.

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