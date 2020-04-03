Руководство полиции Одессы начало расследование из-за фото сотрудников с убитым краснокнижным беркутом

Полицейские подтвердили, что снимок сделан два года назад на охоте.

Фото: Соцети

Руководство одесской полиции инициировала проведение служебного расследования по факту публикации в интернете фото сотрудников полиции с убитым беркутом, занесенным в Красную книгу.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Изображение, которое было обнаружено при проведении мониторинга интернет-сети, не осталось без внимания руководства ГУНП. В настоящее время все участники происшествия установлены. Они действительно являются сотрудниками одного из территориальных отделений полиции области. С их объяснений известно, что фотография с их изображением было сделано два года назад на охоте", - говорится в сообщении.

По данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут направлены в Госбюро расследований для предоставления полицейским правовой оценки.

Отметим, что фото начали распространять в соцсетях 1 апреля. Им заинтересовались активисты и выяснили, что на снимке - действительно сотрудники полиции.

Напомним, в декабре прошлого года в интернете всплыли фото депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича с убитыми африканскими животными. Пресс-служба депутата подтвердила подлинность фотографий - они датированы летом 2013 года. У Шуфрича также заявили, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, а предметом отстрела был самец носорога "нерепродуктивного возраста и агрессивного характера".

В июле 2019 года всплыли фото с убитыми животными, на которых запечатлен еще один депутат от ОПЗЖ - Владимир Кальцев.