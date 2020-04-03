Офис президента сообщил о закупке реагентов на миллион тестов и отправке в больницы 12 тысяч защитных костюмов

Офис президента сообщил о закупке реагентов на миллион лабораторных тестов и отправке в больницы 12 тысяч защитных костюмов.

Об этом говорится на сайте президента Украины по результатам селекторного совещания о борьбе с распространением коронавируса.

Секретарь координационного совета по противодействию COVID-19, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал, что сегодня ночью в Украину прибыли 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы. Сегодня также будет подписан контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", – отметил Тимошенко.

Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь попросил контролировать доставку этих вещей в медицинские учреждения.

"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей о том, что у них ничего нет. Медики – в эпицентре заражения, и они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", – заявил Зеленский.