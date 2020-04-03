В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

На его месте установят памятник освобождению Праги в 1945 году.

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
Пам'ятник Конєву в Празі (архив)
Фото: Анастасія Іванців

В столице Чехии Праге в пятницу демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, установленный в 1980 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Решение о демонтаже было принято в прошлом году советом городского района Прага-6, на территории которого была установлена статуя. О дате демонтажа заранее не сообщалось.

"У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все - на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос", - прокомментировал снос памятника глава района Прага-6 Ондржей Коларж.

Фото: facebook.com/kolarondrej

Памятник будет перенесен в депозитарий и впоследствии станет частью экспозиции Музея памяти XX века, который создаётся в Праге.

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На месте же, где стоял монумент, должен быть установлен памятник освобождению Праги в 1945 году, как именно он будет выглядеть - пока неизвестно.

Фото: svoboda.org

Напомним, в феврале возле посольства РФ в Праге появилась площадь Бориса Немцова.

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