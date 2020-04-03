Кабмин запретил выходить на улицу без документов

В общественных местах нужно надевать маску, в парки ходить нельзя.

Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретил выходить на улицу без документов.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кабинет министров усилил ограничения и запретил:

  • с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;
  • с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);
  • посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);
  • посещение детских площадок;
  • нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;
  • самовольное оставление места обсервации (изоляции).

При этом постановление с новыми ограничениями до сих пор не обнародовано.

Напомним, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин будет продлен после 24 апреля, но возможно его смягчение ради сохранения экономики.

В конце месяца, возможно, трудоспособным гражданам разрешат вернуться на работу, и параллельно будет частично возобновлено движение общественного транспорта.

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