Шмыгаль заявил о планах "перезапустить экономику" в мае

Государство не может позволить себе длительную остановку предприятий.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах "перезапустить экономику" в мае.

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер в фейсбуке. Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

  • Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить экономику, а в мае - "перезапустить экономику";
  • страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;
  • у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;
  • несмотря на планируемые ограничения на бизнес-деятельность в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;
  • ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;
  • государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;
  • МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта и ограничительные меры постоянно ужесточаются. В то же время правительство постепенно расширяет перечень разрешенных видов деятельности.

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