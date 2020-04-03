В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19

В связи с этим предлагается ужесточить карантинные меры ограничения.

В Минздраве предупредили, что Украину в ближайшее время ждет пиковый рост заболеваемости COVID-19
Фото: Макс Требухов

В ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусной болезнью. В связи с этим в стране усилят карантинные меры, сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы предлагаем более жесткий карантин, будем предлагать ограничивать мобильность людей, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью. Мы детально изучаем ситуации в странах Европейского Союза и мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины", - пояснил он.

В связи с этим и предлагаются ужесточенные меры, поскольку расчет Минздрава показывают, что при введении дополнительных мер об изоляции и ограничении мобильности можно значительно снизить количество критических случаев и летальных исходов.

Напомним, что Кабмин решил вести более жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса до 24 апреля 2020 года. Среди них - домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее, запрет на премещение по улицам более чем двух лиц, пребывание в общественных местах без маски или респиратора.

Ранее на такие меры пошли в Тернополе. В частности, запрещено пребывание в местах отдыха, на улицах, в парках и скверах групп более двух человек и пребывание на улицах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детей в возрасте 14-18 лет - без ведома родителей или опекунов.

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