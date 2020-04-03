В Украину из других стран хотят эвакуироваться еще 8000 граждан

Это те граждане, которые зарегистрировались в системе "Защита" и заявили о намерениях вернуться.

Из более чем 13 000 украинских граждан, пребывающих на время пандемии коронавируса за границей и зарегистрированных в системе МИД Украины "Защита", свыше 8000 настаивают на возвращении на территорию Украину как можно скорее. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Из 13 787 граждан 8538 настаивают на возвращении в Украину, на эвакуации. Мы с вами прекрасно понимаем, что в той же Польше наличествует куда больше людей, желающих возвратиться в Украину, чем то количество граждан, которое зарегистрировано в нашей системе. Однако здесь речь идет о гражданах Украины, которые всегда традиционно обходились без каких бы то ни было контактов с органами власти, с украинским посольством для поездок на территорию Польши в поисках работы и самостоятельного возвращения. То есть, эти 8538 находятся в поле нашего зрения, кого необходимо вытаскивать из различных уголков мира", - отметил министр.

Он также акцентировал, что, помимо указанного числа людей, есть немало украинских граждан, особенно в Польше , которые в любой момент могут захотеть возвратиться в Украину. В то же время глава МИД сообщил, что со всеми зарегистрированными в списках на возвращение украинцами проводятся разъяснительные работы относительно дальнейшего обязательного пребывания на карантине.

"Я акцентирую на том, что главная задача, которая перед нами поставлена и которую мы должны выполнить, - это гарантировать безопасность и здоровье украинцев. Во-первых, тех из них, кто уже находится в Украине (и здесь мы должны сдерживать всеми возможными способами распространение коронавируса в нашей стране), а, во-вторых, украинцы, которые путешествуют, так как сама поездка также подвергает человека опасности быть зараженным. Мы должны помочь тем, кто сейчас за границей, избежать любых рисков или их минимизировать", - пояснил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что из числа зарегистрированных на возвращение украинцев всего у 140 имеются трудности с тем, чтобы найти жилье. По его словам, МИД ведет переговоры с местными бизнесами и церковными организациями по вопросам временного размещения украинцев. Буквально недавно - как сказал глава ведомства - группу украинцев поселили на территории монастыря в Испании .

Министр отметил, что во время переговоров со своими иностранными коллегами он договаривается о запрете на введение санкций против украинцев, которые застряли на время пандемии за пределами Украины. В то же время Кулеба в очередной раз заявил: все дипломатические учреждения Украины за границей всегда открыты и готовы отвечать на все нужды граждан нашей страны.

Напомним, что по состоянию на 27 марта после введения в Украине карантина из-за коронавируса из-за границы удалось вернуть 100 000 граждан.

По оценкам ГПСУ, на Пасху могут вернуться еще 200 000 человек.