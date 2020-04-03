Всемирный банк приветствовал принятие закона о рынке земли и призвал проголосовать за ряд дополнительных законопроектов

В Банке заявили, что важно предоставить возможность юрлицам принимать участие в рынке земли.

Всемирный банк приветствовал принятие закона о рынке земли и призвал проголосовать за ряд дополнительных законопроектов
Фото: Business World Ghana

Всемирный банк приветствовал принятие парламентом закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка с/х земель в Украине.

Также Банк призвал проголосовать за ряд дополнительных законов, чтобы "в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земли". Об этом говорится на странице World Bank Ukraine в Facebook.

"Речь идет о законах, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управление земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, позволят регулировать продажу государственных земель, в том числе с использованием обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей", - говорится в сообщении.

Во Всемирном банке заявили, что важно предоставить возможность юрлицам принимать участие в рынке земли "для обеспечения здоровой конкуренции" и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать.

"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытия доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - подытожили в ВБ.

Напомним, в полночь 31 марта Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании проголосовала за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021.

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