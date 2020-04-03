В Офисе президента прокомментировали скандал с "пленками Ермака"

ОПУ ждет официальных результатов расследования.

В Офисе президента прокомментировали скандал с "пленками Ермака"
Денис Ермак
Фото: Цензор

В Офисе президента прокомментировали скандал с видео, на котором зафиксирован якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака, Денис.

Разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных на них людей не был назначен на должности, которые обсуждались, говорится в сообщении на Telegram-канале ОПУ.

"Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены - так же, как и источники появления пленок и те, кто и с какой целью выложил полученные пленки в публичную плоскость. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР - по заявлению руководителя Офиса президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Офис президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.

"Никто не избежит наказания за противоправные действия, но и обвинять любую из сторон до официальных результатов расследования было бы неосмотрительно. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара", - подытожили в ОПУ.

Напомним, 29 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.

В ответ глава ОПУ Андрей Ермак обратился в СБУ и ГБР, чтобы установить происхождение видео и обвинил депутата в мести за срыв кадрового назначения.

Лерос в свою очередь обратился в НАБУ, где расследуют факт возможного злоупотребления влиянием.

Денис Ермак назвал видео "нарезкой с вырванным контекстом".



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