Во Львовской области снаряд упал во двор жилого дома

Жертв и пострадавших нет.

В Яворовском районе Львовской области 2 апреля во двор жилого дома упал снаряд, но не взорвался.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области упал снаряд. Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Национальной полиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются.

Отметим, что в 30 км к северо-западу от Львова расположен Яворовский военный полигон. Официальное название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.