Во Львовской области снаряд упал во двор жилого дома

Жертв и пострадавших нет.

Во Львовской области снаряд упал во двор жилого дома
Иллюстративное фото
Фото: lg.npu.gov.ua

В Яворовском районе Львовской области 2 апреля во двор жилого дома упал снаряд, но не взорвался.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"По оперативной информации Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины сегодня, 2 апреля, во двор жилого дома в частном секторе одного из населенных пунктов Яворовского района Львовской области упал снаряд. Боеприпас неразорвавшийся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ, Национальной полиции и службы спасения. Все обстоятельства выясняются.

Отметим, что в 30 км к северо-западу от Львова расположен Яворовский военный полигон. Официальное название - Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Заместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей СимоненкоЗаместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей Симоненко
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
Блок рекламы


Похожие новости
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИВ Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военныхВ Луганской области в результате обстрела оккупантов ранены двое военных
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
В Донецкой области снайпер боевиков застрелил военнослужащего ВСУ
Оккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двоеОккупационные войска обстреляли военных Объединенных сил в Донецкой области, ранены двое
Оккупационные войска из минометов обстреляли Водяное Донецкой областиОккупационные войска из минометов обстреляли Водяное Донецкой области
"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина"Сидите, курва, дома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Испания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус - такие же покупали для КиеваИспания вернула Китаю некачественные тесты на коронавирус - такие же покупали для Киева
В Черниговской области ВСУ проводят госиспытания украинского миномета "МП-120"В Черниговской области ВСУ проводят госиспытания украинского миномета "МП-120"
Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома"Зеленский сообщил о подготовке проекта "Пасха дома"
Последние новости
Подгружаем последние новости