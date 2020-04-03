Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"

Президент Украины провел телефонный разговор с Генсеком ООН.

Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"
Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи в Нью-Йорке 26 сентября 2019 го
Фото: president.gov.ua

В ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание, и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - цитирует главу украинского государства его пресс-служба.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 млрд.

Глава государства назвал два главных условия для получения увеличенной помощи от МВФ: принятие закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

В ночь на 31 марта отмену моратория на землю поддержали 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон был принят в целом.

На внеочередном заседании 30 марта Рада в первом чтении приняла закон о невозвращении банков бывшим владельцам.

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