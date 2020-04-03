Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19

К каждому из методов указаны противопоказания.

Минздрав утвердил единый протокол лечения больных COVID-19
Фото: facebook/Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

Министерство здравоохранения Украины внедрило единый государственный протокол лечения больных COVID-19. Документ инициирован главой Минздрава Максимом Степановым, сообщили на сайте ведомства.

"Уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет вакцини или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый", - заявил Степанов.

По его словам, стандарт лечения в Украине базируется на опыте стран, которые имеют эффективные наработки в борьбе с коронавирусом.

Протокол назначен для всех врачей, которые лечат пациентов с COVID-19 и имеет алгоритм назначения и применения лекарств для лечения групп пациентов при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни.

В документе, среди прочего, говорится, что взрослых пациентов, которые имеют среднюю тяжесть течения болезни и находятся в группе риска тяжелого и критического течения, следует лечить вначале гидроксихлорином, если нет противопоказаний, в дозировке 400 мг при подозрении и диагнозе, 400 мг через 12 часов, дальше по 200 мг дважды в день до 5 дней.

Для тяжелых больных необходима оптимальная поддерживающая терапия в больничной палате или реанимации, обеспечение кислородом. Должно рассматриваться применение антибиотиков или противогрибковых средств.

Пациентов в критическом состоянии, среди прочего, необходимо содержать в отделении интенсивной терапии, применять механическую вентиляцию и отслеживать вторичные бактериальные инфекции.

К каждому из методов лечения прописаны противопоказания.

Напомним, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус. До сих пор Украина их импортировала или получала в виде гуманитарной помощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускатьШмыгаль: у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", экономику нужно запускать
Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танковХарьковский бронетанковый завод передал ВСУ 13 отремонтированных танков
Заместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей СимоненкоЗаместителями генпрокурора назначены Андрей Любович и Алексей Симоненко
Нардеп от Киевщины Анна Скороход сообщила, что заболела коронавирусом
От COVID-19 умер экс-замгубернатора КиевщиныОт COVID-19 умер экс-замгубернатора Киевщины
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ в Киеве разоблачила группу пророSSийских агитаторов, распространявших в Facebook фейки о COVID-19 (фото)СБУ в Киеве разоблачила группу пророSSийских агитаторов, распространявших в Facebook фейки о COVID-19 (фото)
Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения больных COVID-19Минздрав обновил алгоритм стационарного лечения больных COVID-19
Новый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал своим приоритетом борьбу с коронавирусом и завершение медреформы
Новый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформыНовый глава Минздрава назвал приоритеты своей работы: борьба с коронавирусом и завершение медреформы
Минздрав рассчитывает пройти эпидемию, как в Японии, без пикаМинздрав рассчитывает пройти эпидемию, как в Японии, без пика
Рада разрешила незарегистрированные лекарства от COVID-19Рада разрешила незарегистрированные лекарства от COVID-19
Офис генпрокурора предложил КГГА использовать здание Национальной академии для нужд по борьбе с COVID-19Офис генпрокурора предложил КГГА использовать здание Национальной академии для нужд по борьбе с COVID-19
"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина"Требования были очень высокие", - в Кабмине прокомментировали назначение глав Минздрава и Минфина
Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19Рада приняла законопроект о дополнительной соцпомощи из-за COVID-19
Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19Оккупационные "власти" Крыма не собираются закрывать рынки, несмотря на распространение COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости