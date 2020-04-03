“Слуги народа” предлагают решать земельные споры только в хозяйственных судах
В Верховной Раде (ВР) зарегистрирован законопроект, по которому земельные споры должны будут рассматривать исключительно хозяйственные суды. Такие дела нардепы “Слуги народа” и “Голоса” предлагают изъять из судов других юрисдикций, чтобы “разгрузить” их и “не затягивать” рассмотрение дел, касающихся земельных прав. А таких дел с открытием “рынка земли” будет все больше, прогнозируют нардепы.
Об этом
Законопроект дополняет
В то же время, прописан ряд исключений:
споры по недвижимости жилого фонда, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем;
споры в отношении недвижимости, возникшие по семейным и наследственным правоотношениям;
споры по изъятию имущества для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.
Также в хозяйственных судах предлагается решать дела по спорам в сфере земельных отношений (в том числе – о приобретении прав на земельный участок), кроме:
споров по земельным участкам для ведения садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебного участка), индивидуального дачного строительства, строительства индивидуальных гаражей, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем;
споров по земельным участкам, которые возникли из семейных и наследственных правоотношений;
споров по изъятию земельных участков для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.
Среди авторов законопроекта – члены фракций “Слуга народа” (в т.ч. глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти
Инициаторы законопроекта считают, что реализация проекта закона позволит “оперативно решать споры в сфере земельных отношений” и “обеспечит конституционное право граждан Украины на доступ к правосудию, составной частью которого является право на рассмотрение спора судом, в течение разумного срока”.
В пояснительной записке также сказано, что если передать земельно-имущественные споры в хозяйственные суды, то “будет нивелировано нарушение принципа правовой определенности в сфере разграничения полномочий судов разных юрисдикций по рассмотрению земельных споров”.
Кроме того, авторы документа рассчитывают, что “сформируется устойчивая судебная практика по рассмотрению споров в сфере земельных правоотношений” и “уменьшится нагрузка на административные и гражданские суды”.
Все это нардепы связывают с запуском “рынка земли” и прогнозом увеличения в связи с этим количества судебных споров в сфере земельных отношений.
Напомним, ночью 31 марта под присмотром президента Владимира Зеленского ВР приняла законопроект
Состав нардепов, поддержавших “рынок земли” свидетельствует, что в Раде больше нет монобольшинства, но есть коалиция из части “Слуги народа”, “Европейской солидарности” Петра Порошенко, “Голоса” Святослава Вакарчука и депутатской группы “Доверие”, которую связывают с мультимиллионером и аграрным промышленником Андреем Веревским.
Принятый закон еще не подписан, поскольку в парламенте зарегистрировано более десятка постановлений о его отмене – до рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Владимира Зеленского.
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