“Слуги народа” предлагают решать земельные споры только в хозяйственных судах

В Верховной Раде (ВР) зарегистрирован законопроект, по которому земельные споры должны будут рассматривать исключительно хозяйственные суды. Такие дела нардепы “Слуги народа” и “Голоса” предлагают изъять из судов других юрисдикций, чтобы “разгрузить” их и “не затягивать” рассмотрение дел, касающихся земельных прав. А таких дел с открытием “рынка земли” будет все больше, прогнозируют нардепы.

Об этом KV стало известно из текста проекта закона №3296 “О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины относительно подведомственности споров, возникающих в сфере земельных отношений и споров относительно недвижимого имущества”.

Законопроект дополняет Хозяйственный процессуальный кодекс (статью 20) нормой, которая относит к юрисдикции хозяйственных судов дела по спорам о праве собственности на недвижимое имущество (в том числе землю) и о признании недействительными актов, нарушающих такие права.

В то же время, прописан ряд исключений:

споры по недвижимости жилого фонда, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем;

споры в отношении недвижимости, возникшие по семейным и наследственным правоотношениям;

споры по изъятию имущества для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Также в хозяйственных судах предлагается решать дела по спорам в сфере земельных отношений (в том числе – о приобретении прав на земельный участок), кроме:

споров по земельным участкам для ведения садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебного участка), индивидуального дачного строительства, строительства индивидуальных гаражей, стороной которых является физическое лицо, не являющееся предпринимателем;

споров по земельным участкам, которые возникли из семейных и наследственных правоотношений;

споров по изъятию земельных участков для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Среди авторов законопроекта – члены фракций “Слуга народа” (в т.ч. глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура ) и фракции “Голос” (в т.ч. секретарь комитета ВР по вопросам правовой политики и экс-депутат Киевского горсовета VIII созыва Олег Макаров и первый замглавы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, тоже экс-депутат Киевсовета из “Киевской команды” Андрей Осадчук).

Инициаторы законопроекта считают, что реализация проекта закона позволит “оперативно решать споры в сфере земельных отношений” и “обеспечит конституционное право граждан Украины на доступ к правосудию, составной частью которого является право на рассмотрение спора судом, в течение разумного срока”.

В пояснительной записке также сказано, что если передать земельно-имущественные споры в хозяйственные суды, то “будет нивелировано нарушение принципа правовой определенности в сфере разграничения полномочий судов разных юрисдикций по рассмотрению земельных споров”.

Кроме того, авторы документа рассчитывают, что “сформируется устойчивая судебная практика по рассмотрению споров в сфере земельных правоотношений” и “уменьшится нагрузка на административные и гражданские суды”.

Все это нардепы связывают с запуском “рынка земли” и прогнозом увеличения в связи с этим количества судебных споров в сфере земельных отношений.

Напомним, ночью 31 марта под присмотром президента Владимира Зеленского ВР приняла законопроект №2178-10 (т.н. “закон о рынке земли”). В конечном варианте закона от изначальной идеи снять мораторий на отчуждение государственных сельскохозяйственных земель отказались – продавать такие земли запрещено. Также до 2024 года действует ограничение – не более 100 га в одни руки и только гражданам Украины. С 2024 года граждане Украины и украинские юрлица смогут владеть по 10 тыс. га сельхозугодий. Но банки смогут через залоги владеть какими угодно площадями украинских черноземов два года, после чего будут должны продать эти земли на торгах.

Состав нардепов, поддержавших “рынок земли” свидетельствует, что в Раде больше нет монобольшинства, но есть коалиция из части “Слуги народа”, “Европейской солидарности” Петра Порошенко, “Голоса” Святослава Вакарчука и депутатской группы “Доверие”, которую связывают с мультимиллионером и аграрным промышленником Андреем Веревским.

Принятый закон еще не подписан, поскольку в парламенте зарегистрировано более десятка постановлений о его отмене – до рассмотрения всех этих постановлений подписание законопроекта №2178-10 заблокировано для спикера Дмитрия Разумкова и, соответственно, для президента Владимира Зеленского.