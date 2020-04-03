У волонтера Марии Бурдун полиция провела обыск по делу супругов Грищенко

Предполагается, что она может хранить вещи, которые являются вещественными доказательствами в деле подозреваемых.

У волонтера Марии Бурдун полиция провела обыск по делу супругов Грищенко
Мария Бурдун
Фото: facebook.com/masha.burdun

У волонтера Марии Бурдун полиция провела обыск по делу о покушении на убийство бизнесмена Михаила Чекурака, в котором подозреваются супруги Инна и Владислав Грищенко.

О следственных действиях в Facebook сообщила сама Бурдун. По ее словам, обыск прошел по месту ее жительства и на даче. Адвокат Инны Грищенко, Виталий Кульчак, подтвердил, что обыски проводились по делу его клиентки, пишут "Граты".

Адвокат также заявил, что судья издал постановление об обысках еще 5 марта.

Как пишет "Украинская правда", Бурдун поддерживает связь с подозреваемым Владиславом Грищенко и не исключается, что она может хранить предметы, вещи и документы, которые являются вещественными доказательствами в деле.

Напомним, двух бывших добровольцев Владислава (позывной "Буча") и Ирину Грищенко ("Пума") задержали по подозрению в покушении на убийство Чекурака. Они якобы сделали взрывчатку и 13 июля 2018 прикрепили ее к машине жертвы. Однако взрыв не состоялся, а пострадавший сам заметил взрывное устройство.

Михаил Чекурак умер в январе 2020.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в причастности к покушению на убийство Инне Грищенко ("Пуме"). Она будет находиться под домашним арестом.



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