Суд отложил пересмотр апелляции в деле Альперина из-за прокурора, который контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ

Коронавирус был обнаружен у сотрудника НАБУ.

Суд отложил пересмотр апелляции в деле Альперина из-за прокурора, который контактировал с больным коронавирусом сотрудником НАБУ
Фото: Lb.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила пересмотр апелляции относительно меры пресечения бизнесмена Вадима Альперина в связи с тем, что прокурор мог контактировать с сотрудником НАБУ, у которого обнаружили коронавирус.

Ходатайство об откладывании рассмотрения апелляции поступило от самого прокурора, сообщили в пресс-службе ВАКС.

"2 апреля Апелляционная палата Высшего антикорсуда должна была рассмотреть апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного суди ВАКС от 18 марта относительно отказа в удовлетворении ходатайства об обращении залога в доход государства и увеличения подозреваемому размера залога", - говорится в сообщении.

Коллегия судей признала весомой причину неявки прокурора и отложила рассмотрение апелляционной жалобы прокурора на 16 апреля, 15:30.

Напомним, правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене. В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться.

26 ноября прошлого года президент Владимир Зеленский объявил награду за информацию о местонахождении Альперина и назвал его "королем контрабанды". На следующий день, когда Альперин пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, его задержали. 28 ноября бизнесмену сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. 27 декабря ВАКС арестовал имущество Альперина.

В январе 2020 года Альперину разрешили снять электронный браслет из-за истечения сроков действия постановления следственного судьи, но позже полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена.

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