Чиновник одного из министерств передавал секретные документы об обороне Украины
Получатели этой информации устанавливаются.
СБУ разоблачила чиновника одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы.
Он является госслужащим категории "А", то есть принадлежит к высшему корпусу государственной службы, уточнили в пресс-службе СБУ. Он копировал и пересылал по электронной почте неустановленным лицам секретный документ.
"Он касается комплекса мер Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти относительно защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - говорится в сообщении.
Своими действиями чиновник нанес урон суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.
2 апреля в его рабочем кабинете и по месту проживания провели обыски. Изъят мобильный телефон и планшет, в которых обнаружен пересланный секретный документ и другие служебные документы.
Напомним, что согласно с законом "О государственной службе", госслужащими категории "А" являются:
- руководитель Аппарата парламента и его заместители;
- руководитель аппарата постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом;
- государственный секретарь Кабмина и его заместители, государственные секретари министерств;
- руководители центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабмина, и их заместители;
- руководители аппаратов КС, Верховного суда, высших специализированных судов, их заместители, руководители секретариатов ВСП, ВККСУ и их заместители, глава Государственной судебной администрации и его заместители;
- руководители государственной службы в других государственных органах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины и их заместители.
Имени и должности фигуранта дела в СБУ не разгласили.
Напомним, 4 февраля следователи территориального управления ГБР в Киеве задержали чиновника секретариата Кабинета министров при получении 2 млн гривен взятки от представителя строительного бизнеса.
Общая сумма взятки, которую требовал подозреваемый, - 2,5 млн гривен. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.