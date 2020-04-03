Уманский: Нефьодова вывели из "игры" и сделали "громоотводом"

Экс-министр финансов рассказал, почему хотел уволить главу Таможни.

Уманский: Нефьодова вывели из "игры" и сделали "громоотводом"
Максим Нефьодов
Фото: Макс Требухов

Экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua рассказал, почему инициировал увольнение главы Таможенной Службы Максима Нефьодова до того, как сам был отправлен в отставку.

По словам Уманского, в борьбе с контрабандой на таможне ничего не было сделано.

"Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – «новая таможня», все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть - реальность. И «контрабас» как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел", - отметил экс-министр.

При этом он подтвердил жалобы главы ГТС на игнорирование его со стороны начальников региональных таможен.

"Он мне сам это сказал. Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль «фунта», который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали. Я не стал ему задавать простой вопрос: «Если ты такой весь правильный и так далее, то почему в такой ситуации не напишешь заявление?». Потому что знаю на него ответ. Думаю, вы тоже догадываетесь. Вместе с тем, не стоит демонизировать Макса, проблема точно не в нем. Его вывели из «игры» и сделали «громоотводом», а процессами рулили другие. В этом его ошибка", - считает Уманский.

Напомним, в июне 2019 года Максим Нефьодов выиграл конкурс на главу Государственной таможенной службы, которая образовалась после разделения ГФС на таможенную и налоговую службы. В октябре глава Офиса президент Андрей Богдан упрекал Нефьодова в отсутствии результатов работы, глава Таможня рапортовал об увеличении таможенных поступлений на 2,4%.

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