Уманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДС

Премьер, по его словам, такое решение не поддержал.

Уманский инициировал отставку главы налоговой из-за "скруток" НДС
Игорь Уманский во время заседания кабмина 20 марта, 2020
Фото: kmu.gov.ua

Увольнение главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова, о котором LB.ua писал ранее, было инициировано экс-министром финансов Игорем Уманским в связи с возможной коррупцией в ведомстве, в частности, по его словам, со "скрутками" НДС, от которых бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривен. Об этом Уманский рассказал в интервью LB.ua.

Об этой ситуации, по словам экс-министра, был информирован и премьер Денис Шмыгаль.

"У нас неоднократно были разговоры на эту тему. Я прихожу к нему, показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (глава налоговой, потом – министр доходов и сборов, – LB.ua) с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?» - рассказал Уманский.

Однако, по его словам, он лишен полномочий самостоятельно уволить главу ГНС.

"Минфин – не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум – лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно? ...Я могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».

Следующий аргумент: «Давай предложения кого будем назначать». Во-первых, назначают вследствие конкурса, а во-вторых, есть действующие замы, и их можно назначить и.о – пальцем просто «ткнуть», простите. Сразу для всей системы пройдет чёткий, жесткий сигнал: все начало меняться.

…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение. Следующий аргумент: «Давай дадим им время, они сейчас там все подтянут, улучшат результаты»", - рассказал экс-министр.

При этом он считает, что требование уволить глав налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова стали причиной его увольнения.



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